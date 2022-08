Iza exibe corpaço ao usar body cavadíssimo e decotado em novo show

Cantora Iza escolhe figurino ousadíssimo com transparência e decote para show e exibe vídeo de frente e de costas

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 20h47

A cantora Iza (31) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar detalhes do seu figurino para um show deste final de semana. A estrela surgiu deslumbrante ao aparecer com um body cavado e decotado no camarim de sua apresentação.

Nas imagens, Iza mostrou que escolheu um figurino com direito a transparência e que ressaltou as suas curvas impecáveis.

Tanto que ela foi muito elogiada pelos internautas nos comentários do vídeo do seu look. “Que maravilhosa”, contou um seguidor. “Sem defeitos”, comentou outro. “Gata demais”, escreveu mais um.

Iza dispensa sutiã em looks e arrasa

Nos últimos dias, a cantora Iza recebeu uma chuva de elogios ao compartilhar uma selfie toda iluminada. Sem sutiã, a famosa surgiu deslumbrante na selfie, em que apareceu vestindo apenas uma regata branca.

Ainda recentemente, a famosa arrancou mais suspiros na rede social ao publicar uma selfie usando um look de praia transparente. Sem nada por baixo e de cara lavada, a artista deu um show de beleza natural durante o passeio de barco.

