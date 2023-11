Iza Camargo fala sobre o burnout no Relações Simplificadas

Iza Camargo defende os cuidados antes de sofrer um burnout em nova conversa

A apresentadora Iza Camargo, que foi demitida da Globo após sofrer a síndrome do burnout, é a entrevistada do canal Relações Simplificadas nesta terça-feira, 7. Durante a conversa com o psicólogo e psicanalista Francisco Nogueira e a designer de relações Nina Campos, ela contou sobre a doença.

Na entrevista, os três refletem sobre a dificuldade das pessoas em fazerem o básico pelo cuidado de si, como evitar o burnout, as cobranças da sociedade e saúde mental.

A entrevista será exibida a partir das 20h no canal Relações Simplificadas no YouTube.

Mariana Godoy já sofreu burnout

A jornalista Mariana Godoy (54) revelou já ter sofrido um burnout, também chamada do de Síndrome do Esgotamento Profissional, em um período em que trabalhava na Globo, na apresentação de um jornal local. "Comecei a chorar de cansaço e não parei por uns três dias."

Em entrevista à Leila Schuster, durante o especial CARAS 30 anos, Mariana Godoy relembrou o episódio. "Eu ia fazer uma entrada ao vivo, no jornal local. Aí alguém fala: 'Mariana, seu horário amanhã é 5 da manhã'. Não sei de onde surgiu esse ódio, ele surgiu das profundezas da terra e foi subindo."

A jornalista conta que sentiu muita raiva, porém, conseguiu controlar sua expressão facial enquanto administrava diversos pensamentos. "A minha cabeça estava assim: 'Peço demissão ao vivo? Xingo todo mundo? O que eu faço?'".