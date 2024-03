Ivete Sangalo fala sobre menopausa e conta como lidou com sintomas

'Viver a experiência’, Ivete Sangalo também relembrou que durante a primeira gravidez, que teve Marcelo, teve problemas na voz

Em uma nova entrevista que deu uma entrevista para o marido Daniel Cady em um podcast, Ivete Sangalo abriu o jogo e falou sobre a experiência da menopausa. A cantora de 51 anos revelou que preferiu passar pelos sintomas que muitas mulheres vivenciam após a ausência da menstruação, como ondas de calor, ganho de peso, alteração de humor, metabolismo lento, perda da qualidade de sono, perda da elasticidade da pele.

"Primeira coisa que pensei: quero viver para tirar minhas conclusões. É preciso viver as situações, para tirar as conclusões, este é o conselho que eu dou para as pessoas. Tem essa coisa de personalizar a situação. A medicina não trata o macro: ela vai à questão da pessoa. Todo tratamento perpassa pela emoção do paciente. Não dá para trabalhar uma situação que só está no livro, então vou viver a menopausa, tanto que a gente pouco discutiu esse caso. Senti os calores horrorosos, preferi vivê-la", explicou.

Ela também relembrou que na primeira gravidez, quando estava esperando Marcelo, usava uma injeção de hormônio que influenciou na sua voz. Hoje em dia o casal também é pai das gemeas, Helena e Marina.

"Mas não senti muita coisa diferente do que quando engravidei de Marcelo. A progesterona eu não conseguia cantar uma música, porque tinha uma injeção de hormônios para relaxar aquela musculatura, para não pensar que o feto era um corpo estranho e expurgar. Parecia um patinho falando. Naquela época eu sabia disso. Não exigir muito de mim. É viver a experiência dentro das minhas possibilidades", relembrou.

Marido de Ivete Sangalo relembra momento delicado na vida do casal

Recentemente o amado da cantora relembrou um momento delicado na vida do casal. Em entrevista no podcast PodZé, ele contou que eles demoraram para conseguir engravidar das filhas gêmeas, Helena e Marina. Isso porque a artista sofreu alguns abortos espontâneos em suas tentativas.

Os dois já eram pais de Marcelo quando decidiram aumentar a família. Porém, ela não conseguia seguir com as gestações e tiveram que fazer dois tratamentos de fertilização. "Logo nos primeiros meses de relacionamento ela teve um aborto espontâneo, aí veio Marcelinho logo na sequência e vieram as gêmeas. A gente queria ter, eu queria ter. Eu tenho três irmãs e Ivete tem três. É aquela coisa de casa cheia", afirmou.