Marido de Ivete Sangalo relembra momento delicado na vida do casal

Marido da cantora Ivete Sangalo, Daniel Cady conta sobre as tentativas do casal para que ela engravidasse pela segunda vez

Marido da cantora Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady relembrou um momento delicado na vida do casal. Em entrevista no podcast PodZé, ele contou que eles demoraram para conseguir engravidar das filhas gêmeas, Helena e Marina. Isso porque a artista sofreu alguns abortos espontâneos em suas tentativas.

Os dois já eram pais de Marcelo quando decidiram aumentar a família. Porém, ela não conseguia seguir com as gestações e tiveram que fazer dois tratamentos de fertilização. "Logo nos primeiros meses de relacionamento ela teve um aborto espontâneo, aí veio Marcelinho logo na sequência e vieram as gêmeas. A gente queria ter, eu queria ter. Eu tenho três irmãs e Ivete tem três. É aquela coisa de casa cheia", afirmou.

E completou: "Ela engravidava, atrasava a menstruação, teste de farmácia dava positivo, a gente ficava na expectativa, dava um mês e aborto espontâneo. É f*da pra mulher. Eu falei ‘vamos fazer o tratamento’. Fez em São Paulo, não deu certo, um tratamento caro pra c*ralho. A gente veio pra Salvador, eram os últimos óvulos que Ivete tinha por conta da idade, e aí vieram as duas [Marina e Helena".

Detalhe da festa das filhas de Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo comemorou o aniversário de 6 anos das filhas gêmeas, Marina e Helena, em grande estilo. A mamãe coruja organizou uma festa luxuosa com o tema da animação Alvin e os Esquilose as meninas ganharam um bolo decorado estiloso.

O bolo de aniversário delas contou com quatro andares equilibrados de forma diferente e com muita decoração. O doce teve os bonecos representando os personagens da animação, teclas de piano, instrumentos musicais, flores, elementos praianos e os nomes das meninas.

Vale lembrar que Marina e Helena comemoraram os 6 anos no dia 10 de fevereiro, mas a festa só aconteceu agora por causa do Carnaval e porque a mãe delas, Ivete, foi internada por alguns dias com pneumonia.