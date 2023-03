Ivete Sangalo diverte fãs ao narrar rotina de treino: ''A mãe tá metendo boxe!''

Cantora Ivete Sangalo posta vídeo mostrando dia de exercícios e arranca risadas dos fãs ao narrar passo a passo do treino

A cantora Ivete Sangalo iniciou o mês de março nesta quarta-feira, 01, cheia de disposição e compartilhou com os fãs seu dia de treino.

Animada, a artista arrancou gargalhadas dos seguidores ao narrar as atividades em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Usando uma legging, camiseta e tênis, nas imagens, a famosa aparece pulando corda, treinando boxe com seu personal e fazendo agachamentos.

"Vamos para a aula de boxe! Começando com esse aquecimento maravilhoso que vocês sabem... Eu já gosto de tirar o pé do chão, pra fazer boxe então. Na sequência, aquecendo para encontrar meu professor, o prof das galáxias, Luiz Dorea Junior, e vamos lá!", iniciou falando.

"E mãe tá metendo boxe. Pow, venha! Venha sacana! Recebaaa! Receba que a mãe tá metendo boxe pra cima de você", brincou.

"Eu adoro fazer boxe, me dá consciência corporal, eu boto pra fora tudo que tá ali apertando minha mente. Cada murro desse é um problema resolvido. E tome! Se não aguenta vara, pede cacetinho. Meti um 'se saia, se saia, se saia'. Aí já to no sexto round, me jogando, e depois desse treino maravilhoso de boxe, mamãe segue para um condicionamento muscular, uma presença pra ganhar uma massinha magra, e pra finalizar: pei!", disse ela no registro ao som de sua música, Cria de Ivete, divertindo a web.

"Que disposição!", disse Astrid Fontenelle nos comentários do post. "Hahahaha! Venha sacana", se divertiu Angélica. "Estou presa na dublagem desse vídeo ", "O conteúdo de milhões “venha venha” kakakaaka", "Heheeh. A locução roubou a cena!", comentaram os admiradores da cantora.

Ivete Sangalo revela como descobriu traição

Ivete Sangalo e os jurados do The Masked Singer Brasil descobriram recentemente que os artistas por trás das 'Suculentas' eram Sylvinho Blau-Blau, Rosana e Patrícia Marx.

Na ocasião, a apresentadora não conteve a emoção ao reencontrar Rosana no palco do programa e chegou a relembrar que descobriu a traição de seu ex-namorado em um show da cantora. "Rosana, mulher, deixa eu te contar um babado. Fui para um show seu em Feira de Santana. Eu tinha um namoradinho e peguei ele com outra em seu show. Juro por Deus", revelou, bem-humorada. "E foi na hora que você estava cantando 'Como Uma Deusa'. Eu não sabia se sofria ou se ficava feliz. Eu já [era] uma mulher empoderada, e falei: 'Vou perder tempo com isso? Vou é curtir'", concluiu Ivete.

