Ivete Sangalo revela como descobriu traição: "Em um show"

Ivete Sangalo revelou que a cantora Rosana ajudou a descobrir a traição

Ivete Sangalo (50) e os jurados do The Masked Singer Brasil descobriram, na tarde deste domingo, 26, que os artistas por trás das 'Suculentas' eram Sylvinho Blau-Blau, Rosana e Patrícia Marx.

Na ocasião, a apresentadora não conteve a emoção ao reencontrar Rosana no palco do programa e chegou a relembrar que descobriu a traição de seu ex-namorado em um show da cantora.

"Eu preciso falar como cantora, como uma deusa. Não estou acreditando que estou no palco com essas pessoas. Primeiro, vocês vão me dar licença, vou falar com Rosana", iniciou Ivete.

"Você é uma das maiores vozes que já escutei, uma das pessoas mais importantes para todos os cantores deste país!", enalteceu ela.

Em seguida, a apresentadora divertiu o público ao contar a situação inusitada que vivenciou em um show de Rosana, na Bahia.

"Rosana, mulher, deixa eu te contar um babado. Fui para um show seu em Feira de Santana. Eu tinha um namoradinho e peguei ele com outra em seu show. Juro por Deus", revelou, bem-humorada.

"E foi na hora que você estava cantando 'Como Uma Deusa'. Eu não sabia se sofria ou se ficava feliz. Eu já [era] uma mulher empoderada, e falei: 'Vou perder tempo com isso? Vou é curtir'", concluiu Ivete.

