Isabella Scherer fala sobre perda de peso pós-parto: ''Zero perto do corpo que gosto de ter''

Mãe de gêmeos, Isabella Scherer revelou o seu peso após o parto e comentou que está magra, porém não está perto do físico que deseja

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 13h40

Isabella Scherer (26) resolveu conversar com os seguidores nesta terça-feira, 4, e responder algumas perguntas deles. A influenciadora foi questionada sobre o seu peso após o nascimento dos filhos gêmeos, Mel e Bento, de um mês.

A vencedora do MasterChef disse que perdeu 16kg dos mais de 18kg que ganhou durante a gestação, e agora já está pesando 49kg.

"Ontem, me pesei e estava com 49 kg. Antes deles nascerem, eu estava com 65 kg, mas assim que cheguei em casa do hospistal eu já estava com 52kg", contou ela.

Mesmo magra, a mãe de primeira viagem afirmou que não está no físico que gosta e deseja.

"Eu já estou magra, mas estou zero perto do corpo que eu gosto de ter. Gosto do meu corpo com mais músculo, principalmente na perna. Sei que é estranho olhando de fora (risos), mas essa foi a perna mais grossa que já tive, e eu andava tendo bastante dificuldade de ganhar massa magra. Nessa foto, eu agachava com mais de 60kg e pegava muito peso. Eu era marombeira real! treinava todo dia. Ai fui para o Masterchef, fiquei confinada e perdi tudo. Saí de lá um grilo de magra. Agora com o repouso na gestação, perdi o restinho que tinha de músculo", explicou ela.

ISABELLA SCHERER MOSTRA A BARRIGA APÓS O PARTO DOS FILHOS

A mamãe de primeira viagem Isabella Scherer (26) compartilhou uma sequência de fotos nas redes sociais e mostrou o corpo real após parto. A campeã da oitava temporada do MasterChef Brasil publicou registros do dia. Em um dos cliques, ela exibiu como está sua barriga após o nascimento dos herdeiros.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!