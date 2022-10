Isabella Scherer mostra barriga um mês após dar à luz gêmeos

Campeã do MasterChef Brasil Isabella Scherer exibe corpo real um mês após o nascimento dos filhos gêmeos, Mel e Bento

A mamãe de primeira viagem Isabella Scherer (26) compartilhou uma sequência de fotos nas redes sociais e mostrou o corpo real após parto.

Um mês após dar à luz seus filhos gêmeos do relacionamento com Rodrigo Calazans, os pequenos Mel e Bento. Os bebês chegaram ao mundo no dia 29 de agosto e na última quinta-feira, 29, ganharam uma festinha em casa em comemoração ao primeiro mês de vida.

No sábado, 01, a campeã da oitava temporada do MasterChef Brasil publicou registros do dia. Em um dos cliques, ela exibiu como está sua barriga após o nascimento dos herdeiros. Em outro, ela posou amamentando os bebês. A filha do ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, também surgiu coladinha com o namorado.

"Sabadou", escreveu Isa Scherer ao legendar a postagem em seu perfil no Instagram.

Durante a gravidez, nos últimos dias antes do parto dos gêmeos, Isa Scherer virou assunto nas redes sociais pelo tamanho de seu barrigão.

Isabella Scherer explica decisão de não furar orelha da filha

Isabella Scherer decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seguidores recentemente. Uma fã quis saber se a atriz iria furar a orelha da filha, Mel, e ela explicou que vai deixar a menina decidir no futuro se quer ou não ter a orelha furada. "Eu tive a orelha furada e eu amei. É que agora eu tô sem brinco, mas eu tenho a orelha toda furada. Se eu fosse ela, eu iria querer que eu furasse a orelha dela. Só que ela não sou eu, então eu não vou furar, vou deixar ela decidir. Qualquer coisa eu levo ela depois", disse a artista.