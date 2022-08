Isabella Scherer se diverte após virar meme com barrigão de gêmeos

Campeã do Masterchef Isabella Scherer choca a web ao exibir o tamanho de sua barriga à espera de gêmeos e viraliza nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 08h32

A influenciadora digital Isabella Scherer (26) está na reta final da gestação e chamou atenção nas redes sociais por conta de seu barrigão quase 'explodindo'!

A campeã da oitava temporada do MasterChef Brasil viralizou na web após postar registros exibindo a barriga de gestante de 36 semanas à espera de gêmeos, Mel e Bento, do relacionamento com Rodrigo Calazans.

Em seu feed no Instagram, Isa compartilhou uma série dos melhores comentários sobre o tamanho de sua barriga. "The best of Twitter", escreveu Isabella na legenda do post com os memes, que traduzido significa "o melhor do Twitter".

"Essa criança tem mais espaço que alguém pagando 2k de aluguel em SP", "Se uma grávida mergulhar, ela vira um submarino?", "Tá com o MasterChef todo na barriga", "O menor já vai nascer dando entrada no INSS", foram alguns dos tweets de internautas.

Em sua conta no Twitter após a repercussão do barrigão gigante, Isabella questionou: "Gente, essas fotos aí do espelho… Minha barriga está muito gigante e meio impressionante assim? Estou achando meio bizarro o quanto ela bombou… Não sei se perdi a noção do meu próprio tamanho mais", refletiu a loira, filha do ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.

Isabella Scherer se diverte após virar meme pelo barrigão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

Isabella Scherer diz que os filhos devem chegar nesta semana

Em papo com os seguidores nas redes sociais, Isabella Scherer disse que acha que os bebês chegam nesta semana. "Tomara que sim, porque tá difícil", disse ela. A influencer ainda explicou que existe uma data limite para o nascimento dos filhos. "Eu vou começar a 36 amanhã, então, na semana 38 eles têm que nascer". Questionada se agendou cesariana, ela respondeu: "Vou esperar entrar em trabalho de parto, mas se passar de 38 semanas, a gente vai agendar".

