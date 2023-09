Internado, Regis Danese impressiona ao mostrar cicatriz após cirurgia

Internado após sofrer acidente de carro, Regis Danese surpreende ao aparecer com a cicatriz à mostra no leito do hospital

O cantor gospel Regis Danese impressionou seus seguidores nas redes sociais ao mostrar um novo detalhe de sua recuperação no hospital após sofrer um acidente de carro. Ele está internado e se recupera de uma cirurgia no abdômen que realizou na semana passada. Agora, ele mostrou a cicatriz que ficou em sua barriga.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele apareceu com a cicatriz à mostra e com hematomas no quadril enquanto era cuidado por uma enfermeira. Na legenda do vídeo, ele falou sobre sua boa recuperação.

"Vencendo uma etapa a cada dia. Dói muito. Mas a vitória é maior do que qualquer dor que eu sinto e seguimos vencendo porque Jesus Cristo já venceu por nós. Obrigado por tudo carinho e orações de amigos, fãs, pastores… Vocês estão sendo fundamentais para minha melhor recuperação. Gratidão", disse ele.

Regis Danese sofreu um acidente de carro enquanto estava a caminho de um show na madrugada do dia 31 de agosto na região de Jaraguá, em Goiás. Ele sofreu fraturas nas costelas, tórax e punho. Inclusive, ele precisou de uma cirurgia após ter perfuração no intestino. O procedimento correu bem e ele segue em observação.

No último domingo, 3, o cantor gospel foi entrevistado pelo programa Fantástico, da Globo, e contou como foi o acidente. Ele disse que se distraiu por um momento ao volante e o veículo bateu em um caminhão. "Sabe aquela distração, momentinho, que virei assim, e como estava na curva, achei que não tinha nada na frente, naquele momento, sei lá, não vi nada, só vi o impacto. Foi um susto muito grande. Me assustei com o impacto, não vi nada, só vi depois nas imagens o carro todo arrebentado. Do meu lado não tinha porta, se não estivesse com o cinto de segurança, acho que teria morrido", disse ele.

Assista ao vídeo de Regis Danese no hospital: