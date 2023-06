Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, é internado no Rio de Janeiro

Vocalista do grupo Paralamas do Sucesso, Herbert Vianna está sob tratamento médico em um hospital no Rio de Janeiro

O cantor Herbert Vianna, que é o vocalista do grupo Paralamas do Sucesso, está internado em um hospital no Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, ele foi levado para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana, e diagnosticado com uma pneumonia leve.

O artista de 62 anos de idade está sob cuidados médicos e mais detalhes sobre a recuperação ainda não foram revelados. Vale lembrar que ele está no mesmo hospital para onde foi levado após o acidente de ultraleve que sofreu em 2001. Na época, ele ficou 45 dias internado.

No acidente, Herbert Vianna perdeu a esposa, Lucy Needham, que faleceu na queda do ultraleve. Ele ainda ficou paraplégico. O artista e a esposa tiveram três filhos juntos, Luca, Hope Izabel e Phoebe Rita.

Luciano Szafir passa por cirurgia em Campinas

Nesta quinta-feira, 29, o ator e modelo Luciano Szafir revelou que passou por uma cirurgia na quarta-feira, 28. Ele está internado em um hospital de Campinas, no interior de São Paulo para realizar uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril.

Em um vídeo nas redes sociais, ele contou que vai receber alta nas próximas horas. “Estou passando aqui para dar uma excelente notícia. Estou no Vera Cruz, que aliás sempre me recebe muito bem. Esta foi a última cirurgia programada que eu tive. Vou receber alta hoje. Coloquei uma prótese no quadril e agora as dores acabam. Eu volto para uma vida normal. Estou muito feliz, queria dividir isso com vocês e agradecer as orações nesses dois anos e meio”, contou ele.