Hemorroida na gravidez é comum? Entenda a cirurgia de emergência de Bárbara Evans

Modelo Bárbara Evans recorreu ao procedimento para aliviar fortes dores por conta das hemorroidas

Bárbara Evans precisou passar por uma cirurgia de emergência por conta de fortes dores em decorrência de uma hemorroida. De acordo com ela, o problema surgiu durante a gravidez, período em que é comum o surgimento das veias inchadas e inflamadas na região do canal anal.

A modelo contou sobre o procedimento em vídeos gravados nos stories de seu perfil no Instagram .Em abril deste ano, Bárbara deu à luz Ayla, sua primeira filha com o empresário Gustavo Theodoro. As hemorroidas surgem no reto e causam desconforto e sangramento.

Segundo o Prof. Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, coloproctologista e cirurgião geral, o problema é bastante comum durante gestações, períodos que pioram as hemorroidas. De acordo com ele, todos temos estes vasos sanguíneos na região anal, que quando dilatam, se tornam hemorroidas.

"Eles vão crescendo, se enchendo de sangue e saindo. Durante a gravidez, a pressão conforme vai aumentando o tamanho uterino, o útero vai comprimindo o sangue que volta para o coração. O bebê comprime a veia que traz o sangue de volta para o coração, o que faz com que inche mais as pernas e as hemorroidas", explica o médico.

POR QUE CIRURGIA?

Segundo o proctologista, entre os problemas das hemorroidas estão o desconforto com a veia saltada, sangramento e as complicações, chamadas trombose hemorroidária. A complicação, de acordo com Kaiser Jr., acontece quando o o sangue que fica dentro do vaso hemorroidário coagula e forma um trombo, causando uma sensação extremamente dolorosa.

"Neste caso as pessoas não aguentam de dor, querem resolver de maneira rápida e procuram tratamento cirúrgico ou tratamento com medicamentos para aliviar as dores e fazer a hemorroida desaparecer", diz.

O especialista explicou que existem dois tipos de cirurgia para as hemorroidas: uma é a hemorreidectomia, indicada para acabar com as veias dilatadas, seja por laser ou outras técnicas convencionais que resolvem o problema de maneira definitiva.

Há também outro procedimento indicado para aliviar as dores sentidas por conta da "bolinha" existente na área externa do ânus, a trombectomia. "Nesta cirurgia você retira o trombo, mas o problema permanece, porém é indicada para tirar as dores provisórias", avalia.