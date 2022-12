Após se casar, Bárbara Evans faz cirurgia de emergência: ''Doía demais''

Modelo Bárbara Evans resolveu fazer procedimento após sentir fortes dores e deixou lua de mel para depois

Engana-se quem pensa que o sumiço de Bárbara Evans (31) na rede social é porque a modelo está em lua de mel com o marido, Gustavo Theodoro. Após o casamento, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência por estar sentindo fortes dores desde a gestação.

Segundo a famosa, ela decidiu fazer um procedimento na hemorroida por estar sentindo grande incômodo na região desde quando estava grávida. Inclusive, no dia que subiria ao altar teve uma forte crise, como contou em seus stories no Instagram.

“As pessoas achando que a gente estava em lua de mel, não, gente. Só vamos para lua de mel no final de janeiro. Desde a gravidez eu tive muita hemorroida e doía demais. No dia do casamento, tive uma grande crise. Eu chorava muito, não estava aguentando. A hemorroida atacou com tudo e eu liguei pro meu médico dois dias depois do casamento e fui operar", contou a loira.

A modelo tentou descrever o quanto estava sofrendo com o problema. "Pensa em uma coisa que dói? Não tenho palavras. Doí mais que a cesárea”, disparou sobre o que sentiu.

A escolha pela cirurgia da hemorroida ocorreu porque ela deseja ter mais filhos. “Resolvi compartilhar com vocês porque quero ter a segunda gestação, né? Eu resolvi e já que estava no embalo, com muita dor, fiz a operação. Eu não tinha nem forças para falar. Então, vocês que tem alguma dúvida e querem falar sobre esse assunto, vim aqui para falar para vocês”, concluiu.

Bárbara Evan revelou que a lua de mel será apenas no final de janeiro e que, por enquanto, está se recuperando da cirurgia.

Bárbara Evans se casa com Gustavo Theodoro em festa luxuosa

A modelo Bárbara Evans oficializou o casamento com Gustavo Theodoro na sexta-feira, 9, em Itatiba, no interior de São Paulo. Os dois organizaram uma cerimônia luxuosa e ao ar livre para selar a união, que já tem como fruto a pequena Ayla, filha do casal que tem apenas 8 meses de vida.

O casamento deles foi adiado algumas vezes por causa da pandemia, mas agora aconteceu e em grande estilo. De acordo com o site Metrópoles, a festa custou cerca de R$ 2 milhões. O cardápio da recepção contará com pratos com itens sofisticados, como frutos do mar e carneiro.