Hailey Bieber atualiza estado de saúde após um ano de sua cirurgia cardíaca

No ano passado, Hailey Baldwin Bieber passou por cirurgia no coração por conta de coágulo que lhe causou um derrame

Nesta segunda-feira, 24, a atriz e modelo Hailey Baldwin Bieber (26) usou suas redes sociais para falar sobre a cirurgia cardíaca que realizou há um ano. O procedimento foi necessário por conta de um coágulo que acabou lhe causando um derrame. Um ano depois, ela atualizou os internautas sobre seu estado de saúde.

“Nesta época, no ano passado, fiz um procedimento para fechar um buraco que tinha no coração, conhecido como PFO (Patent Foramen Ovale). Após ter um AVC transitório. Muito grato por ter encontrado isso e tê-lo fechado e muito grato por meus médicos incríveis. Um ano depois, estou me sentindo forte e saudável”, começou a atriz, casada com o cantor canadense Justin Bieber.

Hailey, na época, acabou tendo um derrame, passando por uma série de exames que fizeram com que descobrisse um defeito em seu septo atrial, anomalia congênita que causa um buraco na parede entre as câmaras superiores do coração.

“Quando fomos à Universidade da Califórnia para exames mais elaborados… Encontraram um defeito do septo atrial, uma falha entre as câmaras do coração. É algo congênito, que deveria ter fechado sozinho. Descobriram que eu tinha um defeito de nível cinco, o mais alto. O meu era extremamente largo... Um coágulo escapou por esse buraco e viajou até o meu cérebro e assim acabei sofrendo o derrame. Fico muito aliviada por poder finalmente seguir adiante dessa situação assustadora e poder seguir com a minha vida”, explicou Hailey, em um vídeo de seu canal no Youtube.

