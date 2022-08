Grávida, Viviane Araujo malha e exibe barrigão em vídeos

Na reta final da gravidez, Viviane Araujo mostrou o treino simples e exibiu o barrigão do primeiro filho, Joaquim

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 14h43

Viviane Araujo (47) segue ativa na rotina de exercícios mesmo na reta final da sua gravidez. Com top e shorts, a atriz compartilhou vídeos do treino e exibiu o barrigão do primeiro filho, que se chamará Joaquim.

Pelos Stories, a mamãe de primeira viagem mostrou a boa forma e mandou um incentivo para os fãs. "Uma dica que eu dou para gente não deixar de lado de cuidar da nossa saúde é não pensar. Coloca a roupa e vai treinar, gente. Ou vou pra cademia, ou faço meu treino aqui em casa de 20 minutinhos. E já fico assim, com aquela sensação de dever cumprido, o dia já começa bem", disse ela.

A artista ainda comentou que mais tarde fará exames de rotina para acompanhar o desenvolvimento do herdeiro. "Agora, nessa reta final, toda semana a gente tem que ver como está o Joaquim", explicou.

Joaquim é fruto do casamento de Viviane Araujo com Guilherme Militão.

VIVIANE ARAUJO JÁ SABE QUANDO SERÁ O PARTO DO FILHO

A atriz Viviane Araújo já está na reta final de sua gravidez e definindo os últimos detalhes. De acordo com o Jornal Extra, ela revelou que o bebê deverá nascer no início de setembro. A previsão é que Viviane Araújo quer realizar um parto normal entre os dias 3 e 8 de setembro, que é quando ela já estará com 40 semanas de gestação. O bebê virá ao mundo no Rio de Janeiro.

