Vai nascer! Viviane Araújo encontra Sabrina Sato e ganha carinhos em seu barrigão

Redação Publicado em 07/08/2022, às 09h39

No último sábado, 6, a escola de samba Unidos de Vila Isabel foi a convidada da Salgueiro para se apresentar no 'Salgueiro Convida'. E Sabrina Sato (41) marcou presença no ensaio e aproveitou para posar ao lado de Viviane Araújo (47).

As musas do Carnaval, Viviane e Sabrina Sato posaram juntinhas na quadra da escola de samba. Sorridentes, esbanjaram simpatia e samba no pé.

Para a noite de muito samba, Sabrina Sato apostou em um top de borboleta brilhante, e completou com um shorts jeans bem estiloso, assim como Viviane Araújo, que adotou o shorts e um top branco, exibindo o barrigão de grávida.

Nas fotos, Sabrina Sato, que desembarcou no Rio de Janeiro na tarde do sábado, 6, apareceu beijando o barrigão de Viviane Araújo, atriz e rainha de escola de samba que está esperando seu primeiro filho.

Veja as fotos de Sabrina Sato e Viviane Araújo:

Na reta final da gravidez, Viviane Araújo surge completamente nua exibindo o seu barrigão

Na última terça-feira, 2, Viviane Araújo (47) decidiu usar suas redes sociais para exibir o seu barrigão, na reta final da gestação, publicando uma foto arrasadora feita durante um ensaio. Na imagem, a atriz aparece completamente nua, segurando os seios, enquanto exibia sua linda barriga à espera de Joaquim, seu primeiro filho. Na legenda, a mamãe babona escreveu: "Mamãe do Joca!".