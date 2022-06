Giulia Costa recorda cliques praticando yoga e faz confissão: "Sinto falta desse momento só meu"

No Dia do Yoga, Giulia Costa publicou alguns cliques mostrando sua flexibilidade ao praticar o exercício

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 17h30

Giulia Costa (22) usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques em que praticando yoga.

Nesta terça-feira, 21, é celebrado o Dia Internacional do Yoga e a atriz confessou que está com saudade de praticar os exercícios.

"Dia da Yoga e meu dia de matar saudade. Como eu sinto falta desse momento só meu, eu com meu corpo, me abraçando, me torcendo, me conhecendo…", lamentou ela no começo da publicação.

Giulia cursa cinema e devido ao TCC não está conseguindo praticar yoga. "Quando passar essa loucura de TCC eu prometo que vou voltar, por mim. Sempre falo da importância de termos um tempo pra nós, mas não ando praticando o que falo…", completou ela.

Assim como a atriz, Flávia Alessandra (48) também fez questão de comemorar a data. A artista compartilhou um compilado de vídeos praticando yoga e ressaltou a importância do exercício. Além disso, ela incentivou os seus milhões de seguidores a praticarem.

"Hoje é Dia do Yoga, que é muito mais que uma prática de exercício. Além de cuidar do corpo e da alma, também é um estilo de vida. Vocês sabem que sempre fui uma amante de praticar exercícios e tenho para mim que nosso corpo é um templo, por isso é tão importante cuidar dele com carinho", disse a mãe de Giulia.

