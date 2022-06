Flávia Alessandra celebra o Dia Internacional do Yoga: ''Estilo de vida''

No Dia Internacional do Yoga, atriz Flávia Alessandra impressiona ao mostrar compilado de vídeos praticando o exercício ancestral

Redação Publicado em 21/06/2022, às 14h17

A atriz Flávia Alessandra (48) usou suas redes sociais nesta terça-feira, 21, para celebrar o Dia Internacional do Yoga.

A celebração da data visa conscientizar as pessoas sobre os benefícios do yoga, para um melhor estilo de vida individual e para desenvolver a saúde global.

A artista, que está sempre publicando fotos durante seu treinos de rotina, decidiu compartilhar um compilado de vídeos impressionante mostrando suas táticas e boa forma.

Na legenda, ela aproveitou para ressaltar a importância do exercício e incentivar os seus milhões de seguidores a praticarem: "Hoje é Dia do Yoga, que é muito mais que uma prática de exercício. Além de cuidar do corpo e da alma, também é um estilo de vida. Vocês sabem que sempre fui uma amante de praticar exercícios e tenho para mim que nosso corpo é um templo, por isso é tão importante cuidar dele com carinho. E você também cuida do seu templo?!", questionou a global no Instagram.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra chamou muita atenção ao surgir com um biquíni bem pequeno curtindo Santorini, na Grécia.

