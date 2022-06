Flávia Alessandra celebra chegada dos 48 anos com vídeo especial

Atriz Flávia Alessandra compartilhou um vídeo especial celebrando o aniversário

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 13h37

Nesta terça-feira, 7, a atriz Flávia Alessandra está completando 48 anos, e celebrou a chegada da nova idade com um vídeo especial.

Em seu perfil nas redes sociais, Flávia compartilhou um vídeo especial celebrando o aniversário. Nele, a atriz aparece em diferentes fases da vida, atuando, tirando fotos e ao lado da família.

Na legenda do post, Flávia aproveitou para escrever: "Como eu amo estar Rodeada por vocês pais, irmãos que são tão incríveis pra mim, e com minhas filhas lindas e meu maridão maravilhoso. Feliz também com meus amigos e fãs que admiram tanto meu trabalho como atriz. Às vezes me pergunto se eu imaginaria que aos 48 anos, minha vida estaria assim tão completa. Mas só tenho a agradecer por tudo isso, e por chegar onde cheguei e amadurecer tão bem. Obrigada pelo carinho de vocês", destacou.

Ainda cedo, Flávia também recebeu uma homenagem da filha, Giulia Costa, que usou as redes sociais para compartilhar seu amor pela mãe.

