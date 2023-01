Flavia Pavanelli recebe alta do hospital depois de ser internada com pielonefrite

Influenciadora Flavia Pavanelli conta que quase desenvolveu infecção generalizada por conta de sintomas silenciosos

A influenciadora Flavia Pavanelli (24) anunciou através de suas redes sociais nesta segunda-feira, 30, que recebeu alta do hospital depois de ser internada com pielonefrite. A famosa foi diagnosticada na última quinta-feira, 26, com a doença que se trata de uma inflamação renal causada por bactérias que atingem o parênquima renal e o bacinete.

"Indo pra casa de ontem pra hoje meus exames melhoraram bastanteee. Mais uma vez obrigada por todo o carinho, vocês são demais, juro!”, escreveu a modelo e influenciadora, em um de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Flávia Pavanelli recebe alta - Créditos: Reprodução / Instagram

Ela ainda aproveitou para contar que quase desenvolveu uma infecção generalizada, por conta dos sintomas silenciosos da doença. “Um final de semana um pouquinho diferente... Na quinta-feira, fui diagnosticada com pielonefrite depois de alguns dias achando que era 'só uma dor muscular'. Meus sintomas foram silenciosos, demorei a procurar um profissional e isso fez com que meu caso ficasse à beira de uma infecção generalizada”, revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)



