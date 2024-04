Filho de Patrícia Poeta lamenta recuperação longa após acidente: 'Sem acreditar'

Filho da apresentadora Patrícia Poeta, Felipe Poeta revelou que ficará um longo tempo em recuperação após realizar uma cirurgia

Filho da jornalista e apresentadora Patrícia Poeta, Felipe Poeta usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 5, para contar atualizar seu quadro de saúde. O herdeiro da comunicadora, que acabou sofrendo um acidente enquanto surfava, rompeu o tendão e precisou realizar uma cirurgia.

Em seu Instagram oficial, Felipe reuniu alguns registros com a prancha no mar e lamentou ter que ficar um tempo longe do esporte. Para uma boa recuperação, ele contou que a recomendação médica é passar algumas semanas sem colocar o pé no chão.

"Sentadinho na sala do hospital sem acreditar que vou ter que ficar no mínimo 3 meses sem ter uma visão dessas. Pelo menos, dois dias antes de estourar o joelho surfando meio metro de onda na Barra deu para brincar muito na @surflandbrasil!", escreveu o filho de Patrícia na legenda.

A notícia de que Felipe se acidentou foi comunicada ao vivo pela apresentadora durante o programa 'Encontro' na última quinta-feira, 4. Na ocasião, visivelmente emocionada, a jornalista mandou um beijo para o herdeiro e avisou que, em breve, estaria de volta ao Rio de Janeiro para ficar ao seu lado.

"Deixa eu mandar um beijo para o meu filho do coração, que eu amo. Pipo, se você estiver com a televisão do hospital ligada. Ele sofreu ontem um acidente surfando. Operou durante a madrugada. Então, meu filho, um beijo grande", declarou ela na atração matinal da Globo.

++ Patrícia Poeta curte praia com o filho e a nora: 'Olha a onda'

Ainda nesta quinta-feira, 5, a assessoria de Felipe Poeta informou ao site Quem que o jovem, de 21 anos, ainda não possui previsão de alta.

"O Felipe continua internado, em observação. Agora a Patrícia vai sair do estúdio do Encontro [que fica em São Paulo] e irá para o Rio encontrá-lo. Ele ainda não tem previsão de alta porque os médicos vão analisar se não há nenhuma complicação da cirurgia. Mas está tudo bem até o momento", disseram.

Vale lembrar que Felipe Poeta é fruto do relacionamento anterior de Patrícia com o diretor global Amauri Soares. Os dois ficaram juntos por 16 anos e decidiram colocar um ponto final na relação em 2017.

