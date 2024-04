Filho de Patrícia Poeta passa por cirurgia às pressas após sofrer acidente

Ao vivo no ‘Encontro’, Patrícia Poeta manda recado para o filho, Felipe Poeta, que passou por cirurgia de emergência após sofrer acidente

No programa 'Encontro' desta quinta-feira, 4, Patrícia Poeta compartilhou uma situação delicada envolvendo seu filho, Felipe Poeta. A apresentadora revelou que ele sofreu um acidente enquanto surfava e teve que passar por uma cirurgia durante a madrugada. Emocionada, ela aproveitou o momento para enviar uma mensagem de apoio ao herdeiro.

Enquanto apresentava sua atração matinal na Globo, Patrícia explicou que o filho ainda estava no hospital após o susto: "Deixa eu mandar um beijo para o meu filho do coração, que eu amo. Pipo, se você estiver com a televisão do hospital ligada. Ele sofreu ontem um acidente surfando. Operou durante a madrugada. Então, meu filho, um beijo grande”, disse.

Na sequência, a apresentadora explicou que pretende encontrar o herdeiro assim que deixar o comando da atração na próxima sexta-feira, 4: “Amanhã, depois do programa, eu estou chegando aí para te dar um abração", disse Patrícia, que manteve uma postura tranquila ao revelar a notícia e preferiu não se aprofundar em detalhes.

No entanto, a assessoria da famosa compartilhou o que aconteceu em um comunicado enviado à revista Quem: "Ele rompeu o tendão surfando ontem, foi para o hospital e ficou internado para realizar exames. Nessa madrugada ele fez uma operação, que levará 8 semanas de recuperação sem colocar o pé no chão”, explicaram em nota.

“A Patrícia não consegue ir até ele nesse momento, mas está em contato pelo celular para receber as novidades e acompanhar”, a equipe reforçou o apoio da apresentadora. Em suas redes sociais, Felipe também preferiu não revelar muitos detalhes, mas brincou com o perrengue: ‘Surf de hoje rendeu’, ele legendou um registro no hospital.

Filho de Patrícia Poeta passa por cirurgia após sofrer acidente - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Felipe Poeta é fruto do relacionamento anterior de Patrícia Poeta com o diretor global Amauri Soares. O casal permaneceu junto por 16 anos, mas colocaram um ponto final na relação em 2017. Com 21 anos de idade, o jovem tem uma extensa lista de ocupações artísticas: é cantor, compositor, produtor musical e também atua como DJ.

Hoje, o artista acumula mais de 85 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ele costuma compartilhar fotos e vídeos de seu trabalho, como quando fez uma música com Tati Quebra Barraco momentos de descontração envolvendo música e também registros praticando surfe, esporte radical que faz; veja os cliques:

Patrícia Poeta curte praia com o filho e a nora:

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou que está curtindo o final de semana na praia. A jornalista foi à Praia da Rosa, em Santa Catarina, com seu único filho, Felipe Poeta, e a namorada dele, a nutricionista Juliana Mello. Em sua rede social, após postar fotos tomando sol, a comandante do Encontro compartilhou os cliques com o herdeiro e a nora.