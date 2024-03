Patrícia Poeta encanta ao recordar vídeo com o filho criança: "O tempo voa"

A apresentadora Patrícia Poeta aproveitou o dia de TBT para recordar um vídeo em que seu filho fez uma 'participação especial' no seu trabalho

Patrícia Poeta encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao recordar um vídeo com o filho, Felipe Poeta, ainda criança. Aproveitando o dia de TBT, a apresentadora do programa 'Encontro', da TV Globo, compartilhou no Instagram um vídeo da época em que era correspondente em Nova York, nos Estados Unidos, e comandava um programa para imigrantes brasileiros chamado 'Planeta Brasil'.

"Ahhh… como amo esse TBT com meu filho Felipe!! É dos tempos em que trabalhava como correspondente em NY e fazia um programa para imigrantes brasileiros espalhados em 60 países do mundo - chamado 'Planeta Brasil'", relembrou ela no começo do texto.

Na sequência, Patrícia contou que no dia dessa gravação seu filho foi trabalhar com ela, e acabou fazendo uma "participação especial", no programa. "Nesse dia (parece que foi ontem…) Felipe foi trabalhar comigo e fez sua participação especial… Tinha 2 pra 3 anos… Hoje, tá com quase 22… sim, o tempo voa!", acrescentou.

"Vendo esse vídeo, fico lembrando de quanto me desdobrava pra ser uma mãe presente e, ao mesmo tempo, seguir minha carreira. Felipe tinha tanta noção do esforço que lembro um dia, numa apresentação da escola (e sabendo que eu precisava gravar uma reportagem também, quase na mesma hora), olhou pra mim e disse: 'mamãe, hoje você se dividiu em duas, né?!…' Tava tentando entender como eu estava lá e cá ao mesmo tempo. Não somos a Mulher Maravilha dos filmes, mas sempre damos um jeito… Ótima quinta pra nós - com boas lembranças!", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Veja detalhes da decoração da cobertura de Patricia Poeta em São Paulo

A apresentadora Patricia Poeta se mudou para São Paulo junto com o programa Encontro, da Globo, há alguns meses e já finalizou a reforma do seu novo lar. Ela mora em um apartamento no estilo cobertura na capital paulista e fez uma decoração sofisticada.

O projeto foi feita pela arquiteta Izabela Pagani, que foi a responsável por mostrar alguns detalhes do espaço nas redes sociais. Em um vídeo, a profissional exibiu itens que fazem parte da decoração do espaço e revelou curiosidades do local. Saiba mais!