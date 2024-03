Veja detalhes da decoração da cobertura de Patricia Poeta em São Paulo

Arquiteta da apresentadora Patricia Poeta grava vídeo com os detalhes da decoração do apartamento no estilo cobertura da comunicadora em São Paulo. Conheça!

A apresentadora Patricia Poeta se mudou para São Paulo junto com o programa Encontro, da Globo, há alguns meses e já finalizou a reforma do seu novo lar. Ela mora em um apartamento no estilo cobertura na capital paulista e fez uma decoração sofisticada.

O projeto foi feita pela arquiteta Izabela Pagani, que foi a responsável por mostrar alguns detalhes do espaço nas redes sociais. Em um vídeo, a profissional exibiu itens que fazem parte da decoração do espaço e revelou curiosidades do local.

O apartamento foi decorado com tons neutros e com toques de amarelo ouro. A sala de jantar conta com um combo de pingentes estilosos e a sala de estar tem um sofá no estilo circular. Enquanto isso, a área do segundo andar conta com uma piscina e decoração que lembra a Grécia, com direito a azul e branco nos móveis e itens decorativos.

A área de convivência da casa ainda possui lustres luxuosos e obras de arte em todos os cantos, incluindo quadros nas paredes e enfeites que compõem a decoração das estantes embutidas.

Na legenda do post, a arquiteta falou sobre a inspiração para o projeto. "Um oásis para Patricia Poeta. Se eu pudesse traduzir em somente uma palavra esse projeto seria: Conforto! Foi o norteador da concepção desta cobertura localizada no coração de São Paulo para ser o oásis de descanso para a querida Patrícia Poeta. Cores claras, referências gregas, elementos fluídos e muito inspirador. Em uma base neutra, dei destaque para pontos em tons metálicos, na cor dourada que trazem força, expressão e proporcionam muitos momentos criativos. O contato com área externa, vegetação, água e sol eram essenciais para a cliente", disse ela.

Patricia Poeta fica em choque com previsão do tarô

A apresentadora Patrícia Poeta teve uma reação inesperada ao vivo no programa Encontro, da Globo, ao receber uma previsão para o seu futuro. Ela conversou com a taróloga Glória Britho na atração e ela fez uma previsão para o amor na vida da comunicadora para o ano de 2024.

Bem na hora de receber a previsão, Poeta deu um gole em uma caneca de água e quase engasgou com o susto que levou da previsão. A taróloga contou que a carta do Julgamento representa o amor na vida da apresentadora em 2024 e isso representa que um amor do passado por voltar.

"O Julgamento fala de um retorno do amor em sua vida. Flashback. Volta agora em um momento bem melhor, de maturidade, de preparo para todo mundo”, afirmou ela. Poeta deu risada, mas não entrou em detalhes sobre quem pode voltar. “Flashback, jura?! Vou pensar nas possibilidades. Depois, a gente conversa melhor. Flashback…”, declarou.

Além disso, a taróloga fez uma previsão para o Trabalho em 2024 para Poeta. “O trabalho traz a carta do Eremita. É preciso ter um pouco mais de atenção para manter o seu contato, a sua interação, com as pessoas. O eremita fala muito de reserva, de estar virada para dentro. De outro lado, o próprio eremita representa o final de um ciclo na numerologia. Então eu quero crer que vai ser o final de um ciclo na vida profissional e o início de um outro ciclo de imperatriz. De toda maneira, você vai estar bem profissionalmente. E tem um lance também de grana”, afirmou.