Filho de Patricia Poeta faz rara aparição com a namorada no Rio de Janeiro

Em flagra nas ruas do Rio de Janeiro, Felipe Poeta, filho de Patricia Poeta, é fotografado em passeio com a namorada. Saiba quem é

O DJ Felipe Poeta, que é filho da apresentadora Patricia Poeta, fez uma rara aparição em público com sua namorada, a nutricionista Juliana Mello. Na manhã desta quarta-feira, 10, ele e a amada fizeram um passeio de motocicleta pela orla do Rio de Janeiro e foram flagrados pelos paparazzi.

Nas fotos, o rapaz surgiu conduzindo o veículo enquanto a jovem segurava uma prancha de surfe. Os dois estavam com looks descontraídos e prontos para um dia de diversão ao ar livre.

Felipe é discreto com sua vida pessoal e quase não aparece ao lado da amada em eventos públicos. Recentemente, ele contou que não se considera famoso. “Por enquanto não tão famoso… Eu acho que o mais importante, como meus pais me ensinaram, é trabalhar com o que você ama, né? E o resto vem depois”, disse ele ao site Gshow.

Foto: Dan Delmiro / AgNews

Patricia Poeta fica em choque com previsão do tarô

A apresentadora Patrícia Poeta teve uma reação inesperada ao vivo no programa Encontro, da Globo, ao receber uma previsão para o seu futuro. Ela conversou com a taróloga Glória Britho na atração e ela fez uma previsão para o amor na vida da comunicadora para o ano de 2024.

Bem na hora de receber a previsão, Poeta deu um gole em uma caneca de água e quase engasgou com o susto que levou da previsão. A taróloga contou que a carta do Julgamento representa o amor na vida da apresentadora em 2024 e isso representa que um amor do passado por voltar.

"O Julgamento fala de um retorno do amor em sua vida. Flashback. Volta agora em um momento bem melhor, de maturidade, de preparo para todo mundo”, afirmou ela. Poeta deu risada, mas não entrou em detalhes sobre quem pode voltar. “Flashback, jura?! Vou pensar nas possibilidades. Depois, a gente conversa melhor. Flashback…”, declarou.

Além disso, a taróloga fez uma previsão para o Trabalho em 2024 para Poeta. “O trabalho traz a carta do Eremita. É preciso ter um pouco mais de atenção para manter o seu contato, a sua interação, com as pessoas. O eremita fala muito de reserva, de estar virada para dentro. De outro lado, o próprio eremita representa o final de um ciclo na numerologia. Então eu quero crer que vai ser o final de um ciclo na vida profissional e o início de um outro ciclo de imperatriz. De toda maneira, você vai estar bem profissionalmente. E tem um lance também de grana”, afirmou.