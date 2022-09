Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin completa 1 ano de tratamento contra o câncer

Tiago Leifert e Daiana Garbin prepararam um evento de conscientização do Retinoblastoma no aniversário de 1 ano do tratamento da filha, Lua

No mês de setembro, a filha de Tiago Leifert (42) e Daiana Garbin (40) completa um ano de tratamento com o câncer nos olhos. Os jornalistas decidiram criar um evento de conscientização sobre o Retinoblastoma em várias cidades do país.

No dia 17 de setembro, os papais de Lua (1) estarão no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para promover a iniciativa, que segundo eles, seguirá por muitos outros anos, e ajudar outras família a terem um diagnóstico precoce.

Com um vídeo nas redes sociais, Tiago e Daiana comentaram que a data exata do primeiro ano de tratamento da herdeira cai muito perto do Dia Nacional do Combate ao Retinoblastoma e, por isso, eles resolveram preparar a campanha sobre a doença rara.

"De Olho nos Olhinhos. Assim passamos os últimos meses aqui em casa, atentos. Nossa Lua vai completar 1 ano de tratamento e decidimos lançar uma campanha de conscientização sobre o Retinoblastoma. Precisamos que vocês nos ajudem a espalhar INFORMAÇÃO! Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Temos que ficar de OLHO NOS OLHINHOS!", alertaram eles.

Daiana garantiu que no local terão médicos especializados que guiarão os pais e responsáveis a ficarem alerta com sinais do Retinoblastoma, além de muitas brincadeiras para as crianças.

Amigos e internautas parabenizaram Tiago e Daiana pela belíssima iniciativa. "Vocês são um exemplo", "Admiro demais vocês dois! Contem com a minha presença", "Parabéns pela linda atitude", "Tão necessário", dispararam eles nos comentários.

