Tiago Leifert mostra a filha, Lua, rabiscando o chão com giz de cera

Nas redes sociais, o apresentador Tiago Leifert mostrou a arte da filha no chão da casa

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 21h36

Tiago Leifert (42) mostrou a filha, Lua (1), fazendo arte. Nos Stories do Instagram, o apresentador gravou um vídeo em que a menina, fruto de seu relacionamento com Daiana Garbin (40), aparece rabiscando o chão de sua casa com um giz de cera.

A pequena faz sua arte em vários espaços do chão, e ao notar que estava sendo filmada pelo papai, ela deu uma gargalhada e saiu. Ao compartilhar o registro, Leifert colocou um emoji de uma pessoa tapando o rosto com a mão em sinal de descrença com o que estava vendo.

Vale lembrar que Lua está em tratamento contra um câncer ocular raro, chamado de retinoblastoma. Em entrevista ao podcast Cara a Tapa, Tiago relembrou o motivo para ter demorado para revelar sobre a doença da filha publicamente. "Demorei para falar no assunto porque não tinha condição. Hoje eu tenho condição, nem choro mais. Estou totalmente conformado e a gente está na batalha, na luta. E é muito mais uma coisa de 'vamos para o pau' do que ficar 'por que aconteceu isso comigo?'", explicou ele.

Confira as imagens da filha de Tiago Leifert rabiscando o chão:

Lua rabiscando o chão com giz de cera - Reprodução/Instagram

