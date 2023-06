Filha de Leão Lobo passa por cirurgia e ele tranquiliza os fãs: 'Se recuperando'

Após encerrar o contrato com a Gazeta, Leão Lobo surpreende ao contar que a filha passou por uma cirurgia na quinta-feira, 1

O apresentador Leão Lobo surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira, 2, ao contar que sua filha, Ana Beatriz Lobo, de 31 anos, passou por uma cirurgia em um hospital de São Paulo. Ele não deu detalhes sobre o procedimento, mas contou que era um procedimento agendado e a filha está se recuperando bem.

Nas redes sociais, ele mostrou uma foto segurando a mão da herdeira. "Ontem, dia 1°, minha filha passou por uma cirurgia que já estava agendada. Graças a Deus foi tudo bem e ela está se recuperando.

Obrigado pelos amigos e familiares que sabiam e nos mandaram mensagens", disse ele.

Nesta semana, Leão Lobo enfrentou uma reviravolta em sua carreira. Ele encerrou o contrato com a TV Gazeta e lamentou em um desabafo nas redes sociais. "Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo. Foram tão acolhedores na minha volta à emissora e agora que saio só tenho agradecimentos. Seria impossível citar nomes. São amigos da alta direção, passando por todos os setores. A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira. Vou sentir muitas saudades. Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas saio com a esperança de voltar um dia. A palavra é GRATIDÃO. E agora e buscar novos horizontes com a certeza que quero, como sempre, dar o meu melhor. Estou no mercado, não de férias. Beijos… Dignidade já!!! Leão Lobo", escreveu.

MAIS DEMISSÕES NA TV

A saída do apresentador Geraldo Luís foi anunciada pela Record TV nesta quarta-feira, 31, em um comunicado à imprensa. Ele ficou na emissora por 16 anos e o fim do contrato aconteceu em comum acordo entre as partes.

"A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data. Desejamos sucesso ao Geraldo Luís em carreira e em seus projetos futuros", informaram.