Filha da nora de Faustão já precisou de um transplante de coração

Há mais de um ano, filha da nora de Faustão recebeu coração após esperar na fila pelo órgão

A namorada do filho de Faustão, a modelo Schynaider Moura, já vivenciou a espera de uma transplante de coração há um tempo, antes do sogro entrar para a fila. A eleita de João Guilherme Silva estava aguardando o órgão para uma de suas filhas, a jovem Anne Marie, de 14 anos.

Em junho deste ano, a companheira do herdeiro do comunicador compartilhou um vídeo relembrando algumas imagens do dia em que Anne estava se preparando para receber o novo coração, após ficar por um tempo na fila de espera, e falou sobre a importância da doação de órgãos.

"22/06/2022 Dia que minha filha renasceu… Dia de celebrar e comemorar 1 ano de sucesso do transplante cardíaco, que deu a ela mais uma oportunidade de viver uma vida saudável! O dia que recebeu seu novo coração, depois de um tempo na fila de espera e muitos dias cheio de altos e baixos, de incertezas, angústia e de muito medo... mas que a cada dia, eram transformados em esperança, em força, em fé, e em alegria por estar viva e poder lutar essa batalha!", afirmou ela no texto.

"O Transplante de órgãos ainda é um assunto que muita gente desconhece, não entende, não consegue falar sobre o assunto, ou tem algum prejulgamento sobre… mas que é uma dura realidade para muitas famílias… Transplante de órgãos salva-vidas! Salvou a minha filha e deu a ela uma segunda chance de ter uma vida normal... de passar por todas as etapas de uma adolescente… mulher... realizar seus sonhos, estudar, trabalhar… viver! Quão valiosa é a vida? Às vezes estamos na correria do dia a dia e não imaginamos que ter saúde é o mais importante… e sem ela não podemos aproveitar nada, e tudo perde o significado...", ressaltou a importância de ser um doador.

Faustão sofre piora em quadro clínico e entra para a fila do transplante de coração

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou um novo boletim médico neste domingo, 20, no qual informa que o apresentador Faustão entrou para a fila do transplante de coração. A decisão foi anunciado pelos médicos.

Segundo as primeiras informações, ele está passando por sessões de diálise e conta com a ajuda de medicamentos para o controle do bombeamento do sangue pelo organismo. Fausto Silva está internado há 15 dias.

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", diz a mensagem.