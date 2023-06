Ferrugem precisa fazer cirurgia de emergência após dores abdominais e falta de ar

Mulher do cantor Ferrugem, Thaís Vasconcellos, revela estado de saúde do artista

Que perigo! Nesta segunda-feira, 19, o cantor de pagode de 34 anos de idade, Ferrugem, precisou fazer uma cirurgia de emergência! A mulher do artista, Thaís Vasconcellos, usou suas redes sociais para explicar que o pagodeiro operou sua vesícula após sentir dores abdominais e falta de ar. Além disso, ela contou que ele já está bem e anda pelo hospital.

“Jheison já não está se sentindo bem tem muito tempo, com muita dor abdominal e falta de ar toda vez que ele se esforçava ou cantava. A gente já sabia que ele tinha que operar a vesícula e estava adiando porque ele não tinha disponibilidade”, começou a influenciadora digital, através de seu perfil oficial no Instagram.

“A gente estava conseguindo manter tudo normal com alimentação saudável para ele não ter crise. Estava tudo correndo muito bem, a vesícula não estava inflamada, mas apareceram outras dores abdominais e a gente não sabia o que era, até que neste fim de semana as dores ficaram bem mais intensas, e ele se queixou de muita falta de ar”, completou Thaís.

A mulher do cantor ainda contou que ligou para um médico da família, que aconselhou que Ferrugem fosse encaminhado direto para a emergência, onde realizou exames além dos que já tinha. “Viram que ele tinha muitos cálculos na vesícula e um problema na hérnia. Ele foi operado de emergência”, disse.

Usando o perfil de sua mulher, o cantor de pagode tranquilizou os fãs e agradeceu à equipe médica e a Thaís pela ajuda após o procedimento. “A cirurgia foi um sucesso. Obrigado por me animarem quando eu estava nervoso. Não lembro de nada, só sei que foi bom demais. Quero agradecer a essa mulher maravilhosa que me deu coragem e muita alegria. Estava com muito medo”, afirmou.

Ferrugem e Thaís Vasconcellos renovam votos em cerimônia diferentona

No mês de maio, Ferrugem e Thais Vasconcellos renovaram seus votos de casamento, após cinco anos de união. Pelo Instagram, o artista surpreendeu ao abrir detalhes da renovação dos votos. É que o casal decidiu fazer uma celebração totalmente fora do comum para comemorar a data especial em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cerimônia foi comandada por um sósia do cantor Elvis Presley, que inclusive levou a noiva até o altar. Thaís também abandonou a tradição do vestido branco e entrou na capela usando uma camiseta branca oversized, calça jeans e salto alto, assim como Ferrugem, que deixou o terno de lado e usou calça jeans e jaqueta para comemorar o casamento com a esposa.