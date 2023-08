Ferrugem faz alerta após passar por cirurgia de emergência: “Tombo que ensina”

Em entrevista à CARAS Digital, Ferrugem revela novos detalhes de cirurgia de emergência e atualiza estado de saúde

Apesar de estar celebrando uma nova fase em sua carreira, o cantor Ferrugem passou por um susto recentemente! Em uma entrevista exclusiva concedida à CARAS Digital, o pagodeiro revelou novos detalhes sobre seu estado de saúde e a cirurgia de colecistectomia laparoscópica de urgência que precisou realizar em junho deste ano.

Ferrugem precisou ser operado às pressas e adiar sua agenda de shows após sentir fortes dores abdominais e falta de ar, mas ele contou que os sintomas não eram recentes: “Fiquei apavorado, em primeiro lugar fui ao médico fazer um exame, já imaginava que era vesícula, já tinha ido no médico há uns três anos e ele disse que tinha uma pedrinha”, relatou.

“Mas ele disse que não era um problema, pra eu ficar tranquilo, daí quando eu cheguei no médico e o cara falou assim ‘você tem que operar semana que vem’, já me desestruturou, nunca tinha feito cirurgia na minha vida, nunca tinha ficado internado na minha vida, 34 anos e nunca tinha vivido essa experiência e o novo assusta né, mas eu tive que desbravar esse desconhecido”, disse o cantor.

Ainda que tenha recebido orientação médica, Ferrugem confessou que não marcou a cirurgia: “Era pra eu ter feito na semana que o médico mandou, mas eu estava cheio de shows para fazer, fui e esqueci do médico, larguei pra lá. De repente, estava em Brasília, num domingo, no churrasquinho do Menos é Mais e comecei a sentir muita dor”, ele abriu o jogo sobre a experiência.

Embora tenha passado por um susto, o cantor tirou boas lições e atualizou seu estado de saúde: “Cheguei no Rio de Janeiro, fui direto pra uma emergência, lá me internaram, fizeram a cirurgia, fui liberado no mesmo dia e passei um mês me recuperando. Hoje estou 100%, bem melhor do que antes”, ele finalizou fazendo um alerta aos fãs: “É um tombo que ensina”, concluiu o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ferrugem (@ferrugem)

Vale evidenciar que além de celebrar sua saúde, o cantor também comemora o lançamento de seu novo álbum de pagode ‘raiz’, intitulado ‘Interessante’. O projeto de 11 músicas se aprofunda sobre amor, sofrência, perdão e autoestima, e conta com as participações especiais das cantoras Iza e Luisa Sonza. Confira a faixa-título:



Ferrugem e Thaís Vasconcellos renovam votos em cerimônia diferentona

Antes de passar pelo susto com sua saúde, Ferrugem viveu momentos de intensa alegria com sua esposa, a influenciadora digital Thaís Vasconcellos. Os dois celebraram os cinco anos de relacionamento com uma cerimônia diferentona comandada por um sósia de Elvis Presley em Las Vegas nos Estados Unidos.