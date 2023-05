Fernanda Torres choca ao exibir flexibilidade no Yoga: “Impressionante”

Em rara aparição, Fernanda Torres surpreende seguidores ao mostrar alongamento intenso durante aula de Yoga

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Fernanda Torres (57) abriu uma rara exceção para compartilhar detalhes de sua aula de Yoga com uma publicação em seu perfil oficial no Instagram nesta quinta-feira, 18. Mas a filha de Fernanda Montenegro (93), acabou deixando a internet em polvorosa por conta de sua flexibilidade intensa.

No registro, Fernanda surge usando um conjuntinho de top e short pretos na sala de casa, em uma pose pra lá de ousada. É que a atriz está com todos os membros do corpo completamente esticados, com a ajuda de um suporte e um elástico, que aparece no limite na imagem: “Esticando a corda”, a estrela escreveu na legenda e marcou o perfil de seus preparadores físicos.

Nos comentários, os fãs demonstraram o choque com o alongamento de Fernanda: “Se eu tentasse, o elástico iria na minha cara!”, brincou um seguidor. “Impressionante”, elogiou outro admirador. “Que evolução!!! Se eu fizer isso tenho que chamar o guincho, é perda total!!!!”, uma terceira fez piada. “Parabéns pela dedicação”, exaltou mais uma.

Fernanda Torres exibe boa forma ao treinar boxe aos 57 anos:

Quem é essa lutadora? Além de praticar Yoga, Fernanda Torres também é adepta do boxe! Recentemente, a atriz usou suas redes sociais para exibir seu corpão bem cuidado aos 57 anos de idade, deixando qualquer um com inveja! Em um vídeo, a famosa, filha da consagrada atriz Fernanda Montenegro aparece treinando boxe com o professor Chico Salgado.

"A luta continua”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Os comentários foram inundados de internautas brincando e admirando os movimentos da atriz. “Senta a mão”, brincou o cantor Lulu Santos. “Me bate, Fernanda”, pediu um outro seguidor. Confira o registro!