Fernanda Torres exibe boa forma ao treinar boxe aos 57 anos

Atriz Fernanda Torres compartilha um pouco de seu treino de luta e seguidores adoram

Nesta quarta-feira, 26, a atriz Fernanda Torres (57) usou suas redes sociais para exibir seu corpão bem cuidado aos 57 anos de idade, deixando qualquer um com inveja! Em um vídeo, a famosa, filha da consagrada atriz Fernanda Montenegro (93) aparece treinando boxe com o professor Chico Salgado.

“A luta continua”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, no qual possui mais de 435 mil seguidores, que ficaram completamente impressionados com a forma física da artista. Fernanda executou uma sequência de movimentos junto do personal trainer dos famosos.

Os comentários foram inundados de internautas brincando e admirando os movimentos da atriz. “Senta a mão”, brincou o cantor Lulu Santos. “Me bate, Fernanda”, pediu um outro seguidor. “Você parece ser muito boa na luta, mas acho que nada chegaria aos pés dos tapas que a Fátima dava no Armane”, relembrou uma terceira pessoa, fazendo referência à personagem vivida por Fernanda Torres na série de sucesso, Tapas e Beijos.

Veja a publicação da atriz Fernanda Torres praticando boxe ao lado do personal trainer dos famosos, Chico Salgado: