Felipe Simas é internado e explica o que aconteceu: ‘Urgente'

Ator da novela Fuzuê, Felipe Simas revela que foi hospitalizado e passou por vários exames após sentir algo estranho em seu corpo

O ator Felipe Simas deu um susto em seus fãs nesta quinta-feira, 25, ao aparecer internado em um hospital no Rio de Janeiro. O artista logo fez um depoimento nos stories do Instagram para explicar o motivo de ter procurado ajuda médica e feito vários exames.

O artista foi diagnosticado com uma neurite óptica, que pode ser um sintoma de uma doença autoimune. Porém, ele ainda vai seguir a investigação médica para saber qual é o problema autoimune.

Felipe contou que começou a sentir a sua visão estranha no final de semana e procurou uma oftalmologista, que diagnosticou a neurite óptica. Logo depois, ele foi encaminhado para um neurologista, que fez novos exames e indicou a doença autoimune. Agora, ele seguirá se cuidando para descobrir mais detalhes do que está acontecendo.

"No domingo, eu passei o dia fora e cheguei tarde em casa. Assim que cheguei, eu comentei com a Mari que estava sentindo uma coisa estranha no olho direito. Eu percebi que meu olho direito estava com umas manchas, não estava focando muito bem, enquanto o esquerdo estava 100%. A Mari falou: ‘Descansa, amanhã a gente vê como você acorda’. Na manhã de segunda-feira, acordei com a mesma coisa no olho e ligamos para a oftalmo, que nos atendeu e ela nos encaixou no consultório. Ela falou: ‘Felipe, acredito que você esteja com uma neurite óptica. Vou pedir uma ressonância do seu cérebro urgente. Não vou dar um diagnóstico porque a neurite é um sintoma de alguma coisa, a gente não sabe o que é’. Ela falou que era uma corrida contra o tempo, porque precisava ser detectado o mais breve possível”, disse ele.

E completou: "Na manhã seguinte, a gente foi fazer o exame de imagem e foi comprovado a neurite. O neuro pediu outros exames. E entre esses exames, uma punção da lombar, e foi descartado os mais perigosos, que poderia ser tumor, infeccioso e viral. A gente ficou com uma doença autoimune, que não sabemos ainda. Pode ser que aconteça uma vez na vida e nunca mais, ou pode ser algo recorrente na minha vida. Agora a gente vai atrás para saber o que essa doença autoimune. Mas dizer que está tudo em paz. Estou firme e forte na fé”.

Quem é a esposa de Felipe Simas?

O ator Felipe Simas é casado com a influencer Mariana Uhlmann e tem três filhos, Joaquim, Maria e Vicente. A esposa dele, Mariana Uhlmann, é jornalista de formação, mas segue a carreira de influenciadora digital na internet. Ela costuma mostrar a sua rotina com os três filhos, as viagens e reflexões sobre a vida. Durante a pandemia, Mariana e Felipe foram morar nos Estados Unidos com os filhos durante um período sabático e decidiram voltar no início de 2023 para que ele pudesse atuar na novela Fuzuê.

Há pouco tempo, Felipe contou como conheceu Mariana no início da vida adulta e se apaixonado à primeira vista. “Um dos meus melhores amigos, ele namorava uma das melhores amigas da Mari e, na época, eu estava saindo de um relacionamento, eu tinha 18 anos. A Mari também estava saindo de um relacionamento e nenhum dos dois queria entrar em um novo relacionamento", disse ele, que foi buscá-la em casa com os amigos antes de um passeio. "A gente para na porta da casa da Mari e ela desce com um vestido, com a sandália dela nas mãos. Ela estava de chinelo. Quando eu olhei para ela eu tive a certeza que ela seria a mãe dos meus filhos. E é com a mesma certeza que eu olho para ela agora. E foi muito doido porque foi uma paz muito doida no meu coração", relembrou.

Em outro momento, Mariana contou sobre a relação do casal, que se apoia em todos os momentos. "Nosso casamento não é perfeito, volta e meia quando leio algo ou escuto uma pregação que fala muito comigo e conto para ele, ele me responde: 'eu já tinha falado isso para você, e você não me escuta! Eu amo estar agarrada nele, e em todos os meus momentos de caos ele me mostra que vivemos dependendo de um Deus presente, que nos chama para viver o hoje!", afirmou.