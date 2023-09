Faustão: Boletim médico revela novidade na internação do apresentador

Hospital divulga atualização sobre Faustão após ele passar por um transplante de coração

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue internado em um hospital de São Paulo após ter realizado um transplante de coração no final do mês passado. Nesta sexta-feira, 8, o Hospital Albert Einstein divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do comunicador.

O documento informou que ele apresenta a função cardíaca normal e não tem rejeição do novo órgão. Agora, ele foi transferido para um apartamento e está fazendo reabilitação.

“O paciente Fausto Silva apresenta boa recuperação após a realização do transplante de coração no dia 27 de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein. Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão. Foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação”, informaram.

Quando Faustão recebeu a doação do coração?

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou pela cirurgia de transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está internado desde o início de agosto e seu quadro de saúde era grave. O comunicador era o segundo nome na lista de transplantes de coração.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.

QUEM É DOADOR DE FAUSTÃO?

O jogado de futebol Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, foi o doador do coração que foi transplantado em Fausto Silva, o Faustão, neste domingo, 27. Segundo as primeiras informações, ele morreu em Santos após sofrer um AVC.

O irmão do atleta chegou a se pronunciar em entrevista ao g1 confirmando que os órgãos seriam doados. "Todo domingo ele estava jogando. Vai ajudar de 12 a 20 pessoas, são 20 famílias ficando felizes", disse Flavio Cordeiro da Silva.