Fátima Bernardes celebra recuperação da mãe após internações: ''Comemoramos com um passeio''

A apresentadora Fátima Bernardes comemorou a recuperação da saúde da mãe após três internações seguidas

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 17h50

Nesta terça-feira, 11, Fátima Bernardes (60) usou as redes sociais para celebrar a recuperação da mãe, Eunice Gomes Bernardes (80). A apresentadora contou que a matriarca ficou internada três vezes seguida.

No perfil do Instagram, a veterana aparece sorridente de frente para a mesa com um café e pão de queijo.

"Hoje faz dois meses que minha mãe saiu do hospital depois de três internações seguidas. Comemoramos com um café com pão de queijo e um passeio pelo shopping", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores da família também comemoraram. "Que maravilha, muita saúde pra ela e que bom ver ela bem", "Pequenos momentos... grandes lembranças", "Fofura em pessoa", "Linda como você", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

AOS 60 ANOS, FÁTIMA BERNARDES POSA DE BIQUÍNI

Fátima Bernardes (60) abriu um álbum de fotos dos seus primeiros dias de outubro e impressionou ao mostrar um registro de biquíni. Mostrando a viagem com o namorado, Túlio Gâdelha (34), a apresentadora arrancou elogios ao exibir a boa forma durante a passagem por Recife.

Na imagem, ela aparece com um biquíni estampado no estilo cortininha. Posando com a mão na cintura, mostrando a boa forma com a barriga negativa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!