Aos 60 anos, Fátima Bernardes exibe boa forma em foto de biquíni: ''Que corpão''

Fátima Bernardes compartilhou registros da viagem com o namorado, Túlio Gadêlha, e impressionou ao mostrar a boa forma

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 18h42

Nesta segunda-feira, 10, Fátima Bernardes (60) abriu um álbum de fotos dos seus primeiros dias de outubro e impressionou ao mostrar um registro de biquíni.

Mostrando a viagem com o namorado, Túlio Gâdelha (34), a apresentadora arrancou elogios ao exibir a boa forma durante a passagem por Recife.

Na imagem, ela aparece com um biquíni estampado no estilo cortininha. Posando com a mão na cintura, mostrando a boa forma com a barriga negativa.

"E lá se foram 10 dias de outubro...", escreveu ela na legenda da publicação.

"Que corpão lindo", disparou uma internauta; "Linda como sempre", declarou outra; "Este casal é muito lindo", disse uma terceira; "Maravilhosos!", comentou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

FÁTIMA BERNARDES HOMENAGEIA O NAMORADO APÓS REELEIÇÃO

A apresentadora Fátima Bernardes (60) usou as redes sociais para parabenizar o namorado após as eleições gerais. Após o resultado do primeiro turno, a jornalista, que comandava o programa Encontro, fez questão de deixar um recado carinhoso para o amado, Túlio Gadêlha (34), após reeleição.

"Parabéns, amor. Mais quatro anos confiados a você pra seguir trabalhando pelos que mais precisam. E assim será", disse Fátima Bernardes ao legendar o post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!