Fátima Bernardes curte dia em praia ao lado do namorado Túlio Gadêlha: "Cada minuto importa"

Redação Publicado em 07/10/2022, às 09h55

Nesta sexta-feira, 7, a apresentadora Fátima Bernardes (60) usou suas redes sociais para compartilhar fotos do seu dia de descanso ao lado do namorado, Túlio Gadêlha (34). Na praia, os dois posaram juntinhos e se beijaram para fotos especiais.

Através de seu perfil no Instagram, Fátima Bernardes compartilhou uma sequência de fotos com o amado, Túlio, em frente a uma paisagem encantadora de uma praia.

Nos registros, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha surgiram combinando chapéus, e surgiram sorridentes para os registros nas redes sociais: "Bom dia pra você que está recarregando as energias já pensando na próxima semana. #sextou #cadaminutoimporta", escreveu na legenda do post.

Nos comentários da publicação, seguidores de Fátima Bernardes aproveitaram para mandarem mensagens ao casal: "Que lindos! Aproveitem", disse um. "Casalzão", ressaltou outro. "Melhor casal", escreveu o terceiro.

Veja as fotos de Fátima Bernardes com o namorado, Túlio Gadêlha:

Fátima Bernardes presta homenagem após 10 anos da morte de Hebe Camargo

Na quinta-feira, 29, completaram 10 anos da morte de Hebe Camargo, vítima de câncer em 2012. Fátima Bernardes fez questão de prestar uma homenagem ao ícone da televisão ao relembrar um momento inesquecível. A nova apresentadora do The Voice Brasil resgatou uma foto de quando teve a oportunidade de usar um dos vestidos da veterana. "Há três anos tive a honra de usar um figurino dela no Encontro para o lançamento do filme Hebe, a Estrela do Brasil com a maravilhosa Andréa Beltrão. Ela merece todas as homenagens", escreveu Fátima.

