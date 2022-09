No aniversário de 10 anos da morte Hebe Camargo, Fátima Bernardes presta homenagem

Fátima Bernardes relembrou um momento importante na carreira e prestou homenagem a Hebe Camargo, que morreu em 2012

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 14h10

Nesta quinta-feira, 29, completam 10 anos da morte de Hebe Camargo, vitima de câncer em 2012. Fátima Bernardes (60) fez questão de prestar uma homenagem ao ícone da televisão ao relembrar um momento inesquecível.

A nova apresentadora do The Voice Brasil resgatou uma foto de quando teve a oportunidade de usar um dos vestidos da veterana.

"Há três anos tive a honra de usar um figurino dela no Encontro para o lançamento do filme Hebe, a Estrela do Brasil com a maravilhosa Andréa Beltrão. Ela merece todas as homenagens", escreveu Fátima nos stories do Instagram.

Vale ressaltar que nesta quinta-feira, a atual apresentadora do Encontro, Patrícia Poeta, usou um anel que pertenceu a Hebe Camargo. Além disso, o programa matinal da TV Globo reservou um tempo para homenagear a apresentadora.

INTERNAUTAS RELEMBRAM ENTREVISTA DE HEBE, NAIR BELO E LOLITA RODRIGUES NO JÔ SOARES

O apresentador Jô Soares morreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira, 05. O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês passado.

Para celebrar a carreira, trajetória e recordar as melhores entrevistas do humorista, internautas usaram as redes sociais para relembrar a icônica entrevista de Jô Soares com as atrizes Nair Belo (1931–2007), Hebe Camargo (1929–2012) e Lolita Rodrigues (93).

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!