Fátima Bernardes homenageia o namorado após reeleição: ''Mais 4 anos confiados a você''

Apresentadora Fátima Bernardes presta homenagem ao namorado, Túlio Gadêlha, que foi reeleito deputado federal em Pernambuco

A apresentadora Fátima Bernardes (60) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 03, para parabenizar o namorado após as eleições gerais.

Após o resultado do primeiro turno, a jornalista, que comandava o programa Encontro, fez questão de deixar um recado carinhoso para o amado, Túlio Gadêlha (34), após reeleição.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou foto ao lado do advogado, que foi reeleito deputado federal do Pernambuco pelo partido Rede com 2,69% dos votos válidos.

"Parabéns, amor. Mais quatro anos confiados a você pra seguir trabalhando pelos que mais precisam. E assim será", disse Fátima Bernardes ao legendar o post.

"Obrigado, meu amor! Você faz parte de mais essa conquista", agradeceu Túlio nos comentários. "Que bom, conseguiu!!", parabenizou Elizabeth Savala. "Parabéns Túlio! Deputado que inspira e nos enche de orgulho de sermos brasileiros, com a sua bravura, trabalho e coerência!", elogiou uma internauta. "Parabéns pela conquista", comentou outra. "Nossa, que casal mais lindo", exaltou uma terceira.

