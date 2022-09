Família de Cara Delevingne planeja intervenção depois de atitudes da atriz

Após algumas atitudes da atriz e modelo Cara Delevingne, sua família planeja fazer uma intervenção

Redação Publicado em 09/09/2022, às 15h29

Preocupados com o estado de saúde da atriz e modelo Cara Delevingne (30), seus amigos e familiares estariam planejando fazer uma intervenção em sua vida. Há poucos dias, a atriz foi flagrada por paparazzi em situações delicadas, que acabaram se tornando um alerta para as pessoas próximas a ela.

Na segunda-feira, 5, a atriz foi avistada com seu cachorro e uma assistente em Los Angeles, com um visual esfarrapado, descalça e com uma camiseta que estampava a cantora Britney Spears, e estaria atrasada duas horas para embarcar em um voo no avião particular de Jay-Z.

Quando chegou no jato, ela foi vista saindo menos de 45 minutos depois de chegar, mas não se sabe se ela saiu por conta própria ou foi expulsa. Fora na pista, Cara estava nervosa e derrubou o celular no chão diversas vezes.

Foram situações como essas que fizeram com que a família e os amigos de Cara Delevingne se preocupassem com a atriz e planejassem uma intervenção. De acordo com uma fonte do jornal The Sun, todos estão “extremamente preocupados”.

"Essa situação está acontecendo há algumas semanas, e agora a família de Cara está envolvida. Estamos falando sobre fazermos algum tipo de intervenção para ter certeza que ela tenha a ajuda que precisa", contou a fonte. "O consenso é de que ela precisa de algumas semanas para descansar completamente — sem bebidas, sem festas e, principalmente, fazendo refeições saudáveis e completas. A Cara é incrivelmente inteligente, mas mesmo assim precisa de ajuda às vezes. Estamos pensando em colocá-la em um centro de reabilitação para algum tipo de detox".

