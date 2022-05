Cara Delevingne ousa em vestido com transparência e recortes no red carpet em Cannes

Modelo Cara Delevingne aposta em vestido com transparência e recortes e rouba a cena no red carpet de Cannes

Redação Publicado em 24/05/2022, às 14h09

Mais uma vez, a modelo Cara Delevingne (29) roubou a atenção toda para ela ao desfilar no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes nesta terça-feira, 24.

A atriz ousou ao apostar em um vestido preto longo, com cauda, e cheio de recortes com transparências, do estilista Olivier Rousteing (36), diretor criativo da marca luxuosa Balmain.

Não deixando a postura de lado, a top-model completou o vestimento com um colar de diamantes e um coque profissional para acompanhar a pré-estreia do filme Os Inocentes.

Cara Delevingne ousa em vestido transparente com recortes durante o red carpet de Cannes:

Foto/Getty Images