Fabiana Justus se emociona com música inspirada em sua história

Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus ficou surpresa ao ser presenteada com música inspirada em sua história: "Sem palavras"

Na última quarta-feira, 13, Fabiana Justus compartilhou nas redes sociais que foi presenteada com uma música sobre sua história de vida por uma amiga próxima. Nos Stories do Instagram, a empresária relatou que “chorou demais” com a surpresa durante sua internação.

“Gente, eu preciso dividir com vocês um presente que recebi aqui, que é um presente, assim, pra vida. Simplesmente uma música”, disse ela, que agradeceu a estilista Vanessa Abbud. “A Vanessa tem um primo que fez e criou essa música. Eles fizeram um questionário pra minha mãe responder, o Bruno, enfim, e eles fizeram uma música inspirada em mim”, compartilhou.

Interpretada por Rodolfo Ribeiro e produzida pelo 'Ninho Studio', a musica recebeu o nome 'Coragem'. “E eu vou, obviamente, compartilhar com vocês porque, além de achar a música a coisa mais linda, ela me emocionou demais e eu chorei muito. Tô sem palavras. Um presente muito lindo, muito especial mesmo e eu precisava compartilhar porque eu tô em choque. Minha música vai pra minha playlist da cura e já vai ficar uma das minhas bests [melhores, em português] que eu vou ouvir muito”, declarou.

Vanessa também usou as redes sociais para falar sobre a canção. “Fabi, você é incrível. A música foi feita com todo carinho pra você. Coragem amiga. Estamos com você. Ficou emocionante demais”, escreveu.

Fabiana Justus recebe alta após quase dois dias internada

A influenciadora digital Fabiana Justus recebeu alta nesta quinta-feira, 13, após quase dois dias internada no hospital. Em seus stories, a herdeira de Roberto Justus celebrou o momento e compartilhou a felicidade de poder voltar para sua casa.

Com as mãos para cima e usando máscara para se proteger, a empresária, que fez um transplante de medula nos últimos meses, comemorou com os seguidores a conquista. Internada sem as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, saberem, a famosa registrou o momento deixando o hospital.

"De alta", escreveu Fabiana Justus ao postar a foto deixando o local. Em seguida, ela publicou uma selfie com o marido, o empresário Bruna D'Ancona, que a estava acompanhando durante essa internação repentina.

Ainda nesta quarta-feira, 12, a influenciadora explicou o motivo de ter sido hospitalizada e contou que estava fazendo exames para descobrir o que tinha. Ela ainda acalmou os fãs dizendo que os médicos alegaram que era algo tratável e que é comum pacientes transplantados serem internados antes dos 100 dias de transplante.

É bom lembrar que no início do ano, Fabiana Justus descobriu que estava com leucemia mieloide aguda. Ao diagnosticar logo no início o tipo de câncer, a herdeira de Roberto Justus foi internada e iniciou o tratamento com quimioterapia e, em março, passou por um transplante de medula óssea, que foi um sucesso.