Fabiana Justus recebe alta após quase dois dias internada

Após internação repentina e sem as filhas gêmeas saberem, Fabiana Justus recebe alta hospitalar e mostra momento de felicidade

A influenciadora digital Fabiana Justus recebeu alta nesta quinta-feira, 13, após quase dois dias internada no hospital. Em seus stories, a herdeira de Roberto Justus celebrou o momento e compartilhou a felicidade de poder voltar para sua casa.

Com as mãos para cima e usando máscara para se proteger, a empresária, que fez um transplante de medula nos últimos meses, comemorou com os seguidores a conquista. Internada sem as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, saberem, a famosa registrou o momento deixando o hospital.

"De alta", escreveu Fabiana Justus ao postar a foto deixando o local. Em seguida, ela publicou uma selfie com o marido, o empresário Bruna D'Ancona, que a estava acompanhando durante essa internação repentina.

Ainda nesta quarta-feira, 12, a influenciadora explicou o motivo de ter sido hospitalizada e contou que estava fazendo exames para descobrir o que tinha. Ela ainda acalmou os fãs dizendo que os médicos alegaram que era algo tratável e que é comum pacientes transplantados serem internados antes dos 100 dias de transplante.

É bom lembrar que no início do ano, Fabiana Justus descobriu que estava com leucemia mieloide aguda. Ao diagnosticar logo no início o tipo de câncer, a herdeira de Roberto Justus foi internada e iniciou o tratamento com quimioterapia e, em março, passou por um transplante de medula óssea, que foi um sucesso.

