Fabiana Justus explica o motivo de sua nova internação: 'É tratável'

Após transplante de medula para tratar leucemia, Fabiana Justus explica nova internação e acalma os fãs ao contar que procedimento é comum

A influenciadora Fabiana Justus falou sobre sua nova internação que aconteceu nesta terça-feira, 11. Apesar de não estar contando com sua nova estadia no hospital, a famosa disse que isso é normal acontecer com pacientes que fizeram transplante de medula antes de completarem os 100 dias.

A herdeira de Roberto Justus então comentou que acreditava que não precisaria do atendimento, porém, que precisou ser internada para fazer exames e descobrir o que tem. A empresária acalmou os fãs ao dizer que independente do que seja, os médicos já avisaram que é tratável e que é comum isso ocorrer com pessoas transplantadas como ela.

"A gente ainda tá fazendo exames pra descobrir o que que eu tenho exatamente, mas seu deus quiser não vai ser nada demais, de qualquer forma, independente do que seja, é tratável, meus médicos falaram ontem pra mim que é muito, muito, muito, raro, algum paciente transplantado, de medula osséa, que não interne, tipo assim, é muito raro, sempre acaba internando por algum motivo, alguma coisinha que precisa tratar, enfim, é tudo dentro do esperado sabe, ninguém foi pego de surpresa e tal, apenas eu, porque eu no caso tinha certeza que não ia precisar internar porque eu tava muito bem, mas acontece, o transplante não faz tanto tempo assim", contou a influenciadora que descobriu uma leucemia mieloide aguda no início do ano.

Em seguida, ela falou mais sobre a situação e sobre as gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, não saberem de sua nova internação. "Mas são só 77 dias, depois do transplante, querendo ou não é algo grande que aconteceu no meu corpo, então, depois que eles falaram isso fiquei mais tranquila... faz parte, tô rezando pra ser rápido que aí eu volto pra casa e as meninas não percebem, porque a gente mandou as meninas pra casa da minha mãe, elas não sabem que eu tô aqui, por sorte, elas têm aula, têm festinha por esses três dias", contou sobre ter deixado as herdeiras com a avó.

Acompanhada do marido, o empresário Bruno D'Ancona no hospital, Fabiana Justus desabafou sobre sua nova estadia no hospital durante o Dia dos Namorados.

