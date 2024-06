Fabiana Justus desabafa após ser internada: 'Bem chateada'

Internada, Fabiana Justus desabafa sobre ter que voltar para hospital e seus anseios; influenciadora ainda falou sobre o Dia dos Namorados no local

A influenciadora Fabiana Justus foi internada mais uma vez nesta terça-feira, 11. Em tratamento contra a leucemia mieloide aguda, descoberta no início do ano, a famosa está se recuperando após um transplante de medula e precisou ficar no hospital novamente.

Após postar uma foto já no local e contar que não avisou as filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, sobre a nova internação, a herdeira de Roberto Justus desabafou sobre ter que ficar novamente longe dos filhos e de sua casa. Além disso, ela comentou sobre o Dia dos Namorados com o marido, o empresário Bruno D'Ancona.

"E amanhã nosso Dia dos Namorados vai ser aqui. Seguidoras raiz vão lembrar que nosso histórico de Dia dos Namorados não é muito bom... já tivemos algumas zicas", comentou a empresária sobre acontecer algo na data.

Fabiana Justus então pediu que os internautas orem por ela e façam uma corrente para ela conseguir o mais rápido possível do hospital. "Confesso que fiquei bem chateada... pra quem passou por longas internações, qualquer volta é um gatilho! Mas tenho que focar que dessa vez é bem diferente, e que o pior já passou", relembrou as primeiras internações quando havia acabao de descobrir a leucemia.

Não podendo ter contato com muitas pessoas após o transplante de medula, Fabiana Justus não tem certeza se poderá comparecer à festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro com seu pai. Nos últimos dias, Roberto Justus falou sobre a possibilidade dela ir ao evento.

