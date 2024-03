Fabiana Justus diz que fará transfusão de sangue: 'Boca branca'

Após transplante de medula nos últimos dias, Fabiana Justus diz que receberá transfusão de sangue neste sábado, 30, e explica motivo

A influenciadora Fabiana Justus está compartilhando cada etapa de seu tratamento contra o câncer e neste sábado, 30, a herdeira de Roberto Justus revelou que receberá uma transfusão de sangue. A famosa então explicou o motivo para isso.

Com a aparência um pouco abatido após receber um transplante de medula nos últimos dias, a mamãe das gêmeas, Chiara e Sienna, e do bebê Luigi contou que fará o procedimento para aumentar os níveis de hemoglobina em seu sangue.

"Bom dia! Boca braca = hemoglobina baixa! Vou fazer transfusão de sangue hoje (doem sangue)", pediu ela ao contar um pouco do seu dia no hospital.

Em seguida, ela acalmou os seguidores acerca do procedimento: "Durante todo o tratamento, desde a outra internação eu também tive que tomar muitos sacos de transfusão de sangue, de plaquetas, porque faz parte, como eles zeram nossa medula, os números vão caindo e a hemoglobina, que é a taxa de sangue lá precisa tá num nível, às vezes cai e precisa repor, então é super normal, só comentei porque a minha boca tava muito branca e aí só comentei pra divir mesmo que é importante doar sangue".

Na última quarta-feira, 27, a empresária celebrou a chegada de sua medula. Na batalha com a Leucemia Mieloide Aguda, Fabiana Justus se emocionou muito ao receber a "segunda chance de vida" dada por uma doador cem por cento compatível e de outro país.

Fabiana Justus se identifica com história de Kate Middleton:

Após um tempo sumida, Kate Middleton anunciou que foi diagnosticada com câncer em vídeo publicado na última sexta-feira, 22. Com isso, a princesa de Gales tocou o coração de Fabiana Justus, que está passando pela mesma situação no momento e também tem três herdeiros, Chiara e Serena, de 5 anos, além de Luigi, de 6 meses. A empresária então comentou sobre enfrentarem situações parecidas.