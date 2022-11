Ex Paquita Tatiana Maranhão é diagnosticada com doença e desabafa: “Julguem menos”

A ex Paquita Tatiana Maranhão foi diagnosticada com doença que afeta uma em cada dez mulheres e fez desabafo sobre sua condição

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 18h40

Neste domingo, 6, a ex Paquita Tatiana Maranhão foi diagnosticada com uma doença chamada lipedema e fez um desabafo sobre a situação.

“Não se trata de desleixo ou falta de vontade, o que eu tenho é uma doença que acomete uma a cada dez mulheres e se chama lipedema”, começou escrevendo Tatiana na legenda de um post no Instagram em que aparecia ao lado de seu médico.

A atual assessora de Xuxa Meneghel comentou sobre as críticas que recebia sobre seu corpo, que ocorriam devido a doença que ainda não havia sido identificada: “Passei a adolescência inteira ouvindo as mais diversas ignorâncias a respeito do meu corpo, fora os olhares tortos de reprovação na praia que me faziam cavar ainda mais o biquíni em protesto – sim, sou dessas! Enfim, a verdade é que nunca houve ginástica e alimentação que resolvessem meu problema. Passei por dezenas de médicos das mais diversas especialidades, mas ninguém nunca conseguia me diagnosticar”.

Por fim, a ex Paquita ainda deixou uma mensagem de apoio para meninas que possam ser diagnosticadas com lipedema: “Sou só emoção e gratidão pelo dia de hoje. Quero aproveitar esse espaço pra ajudar outras meninas que passam pelo mesmo problema e avisar aos juízes de plateia dos anos 80 (hoje de internet) que devemos tratar o que desconhecemos com mais respeito. Julguem menos, amem mais”.

Lipedema é uma doença hormonal que acomete mulheres. A doença vascular crônica é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em algumas regiões do corpo como braços, pernas joelhos e coxas, por conta disso, a doença é comumente confundida por obesidade.

Reencontro!

Recentemente, Tatiana protagonizou um momento nostálgico. Ela e algumas outras ex paquitas dançaram ao lado de Xuxa Meneghel.

“Quando a Turma da Xuxa se encontra é assim”, comentou a mãe de Sasha na legenda do vídeo bem-humorado.