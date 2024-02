Ex-BBB Patricia Leitte aparece em clínica médica e explica o motivo

Ex-BBB Patricia Leitte mostra fotos em clínica médica e revela novo passo na tentativa de engravidar pela primeira vez

A ex-BBB Patricia Leitte surpreendeu os fãs ao mostrar fotos em uma clínica médica. A estrela contou que foi ao local para realizar um exame que faz parte do seu processo para tentar engravidar.

Ela contou que quer ter o seu primeiro filho em breve e realizou um procedimento de histeroscopia, no qual vê a saúde do seu sistema reprodutor. Na foto, ela surgiu ao lado do seu marido, Lucas Teixeira, com quem está junto há três anos.

"Hoje a gente está fazendo a segunda histerossalpingografia, é um exame que vê como estão as trompas e eu continuo tentando engravidar. E, a qualquer momento, eu posso aparecer grávida”, disse ela.

Na legenda das fotos, a loira escreveu: "Hoje eu passei por mais uma Histeroscopia, escrevi mais uma página do meu testemunho para gerar… Obrigada Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas, eu creio!".

++ Ex-BBB Patrícia Leitte revela que sofreu aborto espontâneo: "Temos um anjinho no céu"

View this post on Instagram A post shared by Patrícia Leitte (@patricialeitteoficial)

Marido de Patricia Leitte faz homenagem

Há poucas semanas, Patricia Leitte e Lucas Teixeira completaram 3 anos de casados e ele fez uma homenagem para a amada nas redes sociais.

"Meu amor, desde que você entrou na minha vida eu fui condecorado com o título de homem mais feliz do mundo. Quando eu olhei para você pela primeira vez, sabia que você era a mulher que eu queria para mim, sabia que você ia ser a mãe dos meus filhos e a mulher com quem eu iria passar toda a minha vida. Hoje nós comemoramos mais um ano de casados e me sinto plenamente realizado ao seu lado. Você é a mulher ideal, é um sonho real, é perfeita para mim. Eu sei como o amor é uma equação complicada, por isso é que me sinto um sortudo, pois conosco tudo é simples, e o resultado sempre bate certo. Eu amo muito você, meu amor, e por mais um ano eu honro o meu título de homem mais feliz do mundo! E só sou feliz porque sei que você também é. Parabéns para nós e que esta data se repita ao infinito! Feliz 3 anos de casados", disse ele.