Ex-BBB Patrícia Leitte revela que sofreu aborto espontâneo: "Temos um anjinho no céu"

A ex-BBB Patrícia Leitte comoveu os seguidores ao postar um vídeo mostrando quando descobriu que estava grávida e quando sofreu o aborto

A ex-BBB Patrícia Leitte usou as redes sociais nesta terça-feira, 1º, para dividir uma triste notícia com seus seguidores. A influenciadora digital, que participou da décima oitava edição do reality da TV Globo, revelou que sofreu um aborto recentemente.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela postou um vídeo mostrando o momento que descobriu a gravidez, a surpresa que preparou para contar a novidade para o marido, Lucas Teixeira, e o dia teve um sangramento e descobriu a perda. "Foram dias com as pernas pra cima e tomando medicação tentando estancar o sangramento. Porém, perdemos o bebê. E agora temos um anjinho no céu", escreveu no vídeo.

Patrícia não revelou quando foi que sofreu o aborto, mas explicou que só agora se sentiu preparada para contar o ocorrido. "Só agora me sinto bem pra falar sobre essa perda! Deus sabe todas as coisas! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor! Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, a ex-BBB recebeu o apoio dos seguidores. "Sinto muito minha querida, não desanima, Deus vai honrar vocês e presentear de novo. Que Deus conforte seu coração", disse uma internauta. "Não desista, Patrícia, Deus é contigo e ainda lhe dará um bebê. Não desista, Deus está contigo, confie nele sempre", escreveu outra. "Sinto muito. Mas creiam que tudo é no tempo de Deus e Ele sabe tudo!!", falou uma fã.

Vale lembrar que Patrícia já é mãe de Michael Davi, que tem 16 anos, fruto de um relacionamento anterior. No ano passado, ela prestou uma linda homenagem no aniversário do rapaz. "Hoje, meu filho, é o dia em que você completa mais um ano de vida e eu quero lhe dizer que mesmo antes de você nascer eu já o amava. Quando você nasceu foi uma alegria imensa, tanto para mim como para todos os que o rodeavam [...]. Quero lhe dedicar, nesse dia tão especial, meu carinho e o meu amor por você, e se você precisar de mim pode contar comigo sempre, meu filho. Tudo que eu lhe desejo neste dia é um feliz aniversário, meu filho! Eu te amo vida", disse ela em um trecho da postagem.

Confira a publicação: